Luzzi e Garibaldi smettono di seguirsi, litigata? Lei spiega cosa succede

Dopo la fine del Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi hanno iniziato a vivere la loro amicizia speciale lontani dalle telecamere. I due ex gieffini sono stati paparazzati più volte insieme, ma hanno anche partecipato a diversi eventi e pubblicato scatti di “coppia”. Come se non bastasse la scorsa settimana Deianira Marzano a Radio Marte ha rivelato che Beatrice e Giuseppe sarebbero fidanzati: “Le cose procedono più che bene e loro continuano a vedersi. Ma non è mica finita qui la storia. Sono fidanzati ufficialmente, hanno trascorso due giorni a Milazzo, dove venerdì hanno un evento, e hanno passato una notte in hotel“.

Luzzi e Garibaldi ai ferri corti? Spariscono foto e follow.

Ieri i fan dei Beabaldi si sono accorti che i loro beniamini hanno smesso di seguirsi su Instagram. Dai rispettivi profili sarebbero anche state cancellato alcune foto di coppia. Una ragazza nello specifico ha scritto su Twitter: “Togliersi il segui da una donna di 53 anni e da un Uomo di 31 non me lo aspetto. Neanche fossimo all’asilo Mariuccia. Avete litigato bene, scannatevi in privato ma fare ste mosse pubbliche è di una pochezza che si può accettare solo da Mirko e Perla, per dire“.

La Luzzi però ha spiegato quello che sarebbe successo: “In realtà io non l’ho tolto il segui. Delle volte basta passare la mano e si mettono like o si tolgono segui, che scatole“.

La fan in questione però ha fatto notare che se un follow può sparire per sbaglio, lo stesso non può accadere per le foto: “A quanto pare passando la mano si tolgono anche due foto. Se avete mantenuto una linea privata continuate a mantenerla. Queste mosse social creano il caos. La vita è la vostra ed auguro il meglio ad entrambi. Però perdonami ma questa risposta non ha senso“.

Ci sarà stata una discussione, come capitava anche al Grande Fratello.