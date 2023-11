Luzma Cabello svela cosa ha fatto a Ibiza con Basciano e perché ha scritto a Sophie

Luzma Cabello è la modella spagnola che è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso fra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. La famosa “ragazza di Ibiza“.

A distanza di settimane dallo scandalo che ha travolto i Basciagoni fra accuse reciproche a Verissimo, Luzma ha deciso di raccontare la sua verità. Lo ha fatto fra le pagine del settimanale DiPiùTv, come riportato da IsaeChia.it.

Luzma Caballo e Alessandro Basciano si sono conosciuti nel 2021 a Madrid, poi hanno chiuso poco prima che lui entrasse al Grande Fratello Vip, dove ha conosciuto e si è innamorato di Sophie Codegoni.

Nella lettera che ha scritto a Basciano (e pubblicata sul settimanale) la Cabello racconta così cosa è successo a Ibiza.

“Il tuo manager si è rifatto vivo per dirmi che volevi invitarmi a Ibiza e passare qualche giorno insieme. Io in realtà non ti avevo cancellato dal mio cuore e ho accettato. Quando sono arrivata, c’eri tu ad aspettarmi in aeroporto. Ci siamo abbracciati forte come non mai. La sera siamo andati a cena, c’era anche il tuo agente. Per avere un momento solo per noi mi hai chiesto di seguirti e, una volta soli, ci siamo dati un bacio appassionato tanto che non riuscivamo a staccare le nostre labbra per tornare al tavolo. Abbiamo passato la notte insieme, giurandoci tutto il nostro amore.