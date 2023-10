Luz Macabello, la ragazza di Ibiza di Basciano rompe il silenzio

Luz Macabello è la famosa “turista inglese” che Alessandro Basciano avrebbe incontrato in quel di Ibiza all’insaputa di Sophie Codegoni. A fare il suo nome è stato Fabrizio Corona e la stessa modella, che in realtà ha origini arabe, su Instagram ha pubblicato un post criptico che sembra riferito proprio al deejay:

“Rimango reale in mezzo a tanta falsità. Come dice Sfera; come i tuoi gioielli. Tutti fake, eh-ehi, tutti fake, tutti fake, eh-ehi”.

Fabrizio Corona, dal canto suo, ha dato la notizia sottolineando un presunto disinteresse da parte di Basciano nei confronti della Mazcabello.

“Solo noi di Dillinger vi mostriamo in esclusiva, il video e qualche foto inedita di Alessandro Basciano con Luz Macabello. Video e foto che, in fondo, non ci raccontano nulla di nuovo e sicuramente non ci danno certezze. Anzi, piuttosto nel video (a differenza di una fotografia) si può vedere meglio il palese disinteresse di Alessandro verso la ragazza. Non è che in fondo, quella di Luz, potrebbe essere solo una vendetta per il rifiuto ricevuto e per avere un po’ di notorietà? Oggi, come ben sappiamo, si è disposti a tutto, anche a far lasciare una coppia che ha appena avuto una figlia. 💔”.

Luz Macabello, cosa aveva detto Alessandro Basciano di lei