Luxury Padel Open & VIP Italia

Il circuito Luxury Padel Open & VIP si è concluso con la tappa di due settimane fa al Padel Club & Fitness di Corbetta. Questo circuito ha unito sport, divertimento ed emozioni, con cinque appuntamenti che includevano tornei Open, amatoriali, femminile e Over 50. La stagione ha regalato sfide mozzafiato e momenti indimenticabili, con location moderne e premi prestigiosi.

Gennaro Di Napoli e Davide Bettolini formano un duo speciale che sta dietro al circuito Luxury Padel Open & VIP. Genny è stato un mezzofondista di grande livello, con due titoli di campione mondiale ed europeo, mentre Davide è la persona giusta per organizzare eventi. Insieme, hanno creato un circuito che si è imposto come uno dei migliori in Italia.

La stagione si è conclusa con le finali del torneo dei VIP, che ha visto la partecipazione di personaggi come Nelson Dida, Bobo Vieri e Nicola Amoruso. Il vincitore della classifica a punti del VIP è stato Alessandro Budel, che si è aggiudicato un orologio Rolex. Le tappe dell’Open FITP da 5000 hanno visto la partecipazione di giocatori come Federico Dip Nazar e Bubu Salandro, con premi in denaro e un anello MVP in oro.

Il circuito Over 50 ha visto la vittoria di Gianluca Lojacono e Lorenzo Cazzaniga, che si sono aggiudicati un viaggio premio. Nella categoria amatoriale maschile, la coppia Bertolini/Faini ha avuto la meglio, mentre nel femminile il successo è andato ad Accorsi/Berto. Tutte le tappe del Luxury Padel Open & VIP sono state trasmesse integralmente su tutte le piattaforme social da Celebrity Padel Tour Television.

Dopo una stagione di grandi sfide e emozioni, il circuito Luxury Padel Open & VIP si appresta a guardare avanti con ambizione, con nuove tappe e premi prestigiosi in programma per il prossimo anno. Il sostegno dei numerosi partner, tra cui Betadine, Vibeco e Allianz, sarà fondamentale per la crescita del circuito.

