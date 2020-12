Brutto lutto per Valerio Scanu che oggi, come riportato dal quotidiano La Nuova Sardegna, ha perso il padre Tonino, da oltre un mese ricoverato per CoronaVirus. L’uomo aveva 64 anni e da oltre un mese, come già scritto, era ricoverato all’Ospedale Mater Olbia in grave condizioni.

Al momento il cantante non ha commentato pubblicamente la dipartita del padre. L’ultima volta che ha parlato di lui è stato lo scorso 10 dicembre quando, ospite a Storie Italiane di Eleonora Daniele, ha svelato di essere molto preoccupato per le sorti del papà ricoverato in terapia intensiva.

In quell’occasione Valerio Scanu ha anche parlato della complicazione di avere un caro ricoverato per Covid e del dolore di saperlo solo in un letto d’ospedale. “Al momento su lui ci sono notizie discordanti. Un giorno sembra che migliori e il giorno dopo che peggiori, così come tante altre persone“, le sue parole ad Eleonora Daniele.