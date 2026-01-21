Lutto per Stefano De Martino in Italia

Stefano De Martino è stato colpito da un grave lutto: suo padre Enrico è morto a soli 61 anni, dopo essere stato malato da tempo. I funerali si svolgeranno a Torre Annunziata, comune di origine del conduttore Rai e dei suoi genitori.

Dopo la notizia del decesso, Antonino Spinalbese ha lasciato un cuore rosso sotto un post di De Martino su Instagram, esprimendo vicinanza e solidarietà. De Martino sta vivendo privatamente il suo dolore e non ha menzionato la scomparsa del padre sui suoi profili social. L’ultimo contenuto pubblicato da De Martino è una pubblicità e il cuore rosso di Spinalbese è stato notato da molti fan, che hanno elogiato il parrucchiere per il suo gesto di sensibilità.

Antonino e Stefano sono legati dalla loro relazione con Belen Rodriguez, con la quale condividono la genitorialità. De Martino e l’ex moglie sono genitori di Santiago, mentre Belen ha avuto una figlia con Spinalbese, la piccola Luna.

Molte persone stanno esprimendo vicinanza a De Martino, tra cui la Rai, che ha rilasciato una nota di cordoglio per la morte prematura di Enrico. Anche Endemol Shine Italia e Mediaset hanno rilasciato note di condoglianze, esprimendo profondo cordoglio per il dolore della famiglia De Martino. Pier Silvio Berlusconi, Fedele Confalonieri e Antonio Ricci sono tra coloro che hanno espresso parole di supporto per il conduttore.