8.9 C
Roma
mercoledì – 21 Gennaio 2026
Gossip

Lutto per Stefano De Martino in Italia

Da stranotizie
Lutto per Stefano De Martino in Italia

Stefano De Martino è stato colpito da un grave lutto: suo padre Enrico è morto a soli 61 anni, dopo essere stato malato da tempo. I funerali si svolgeranno a Torre Annunziata, comune di origine del conduttore Rai e dei suoi genitori.

Dopo la notizia del decesso, Antonino Spinalbese ha lasciato un cuore rosso sotto un post di De Martino su Instagram, esprimendo vicinanza e solidarietà. De Martino sta vivendo privatamente il suo dolore e non ha menzionato la scomparsa del padre sui suoi profili social. L’ultimo contenuto pubblicato da De Martino è una pubblicità e il cuore rosso di Spinalbese è stato notato da molti fan, che hanno elogiato il parrucchiere per il suo gesto di sensibilità.

Antonino e Stefano sono legati dalla loro relazione con Belen Rodriguez, con la quale condividono la genitorialità. De Martino e l’ex moglie sono genitori di Santiago, mentre Belen ha avuto una figlia con Spinalbese, la piccola Luna.

Molte persone stanno esprimendo vicinanza a De Martino, tra cui la Rai, che ha rilasciato una nota di cordoglio per la morte prematura di Enrico. Anche Endemol Shine Italia e Mediaset hanno rilasciato note di condoglianze, esprimendo profondo cordoglio per il dolore della famiglia De Martino. Pier Silvio Berlusconi, Fedele Confalonieri e Antonio Ricci sono tra coloro che hanno espresso parole di supporto per il conduttore.

Articolo precedente
Ingegnere Elettronico Junior Specializzato
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.