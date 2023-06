Lutto per Rosanna Banfi: “Addio paperina mia, mi mancherai”

Giorni difficili per Rosanna Banfi che ieri ha fatto un annuncio molto triste su Instagram. La figlia di Lino Banfi ha annunciato la scomparsa dell’amata cagnolina. Il post è molto commovente ed è stato commentato da tantissime persone che hanno voluto fargli sentire la loro vicinanza.

“Paperina mia, troppo presto, voi animali avete questo maledetto vizio di lasciarci troppo presto. Ci fate innamorare e poi ci lasciate. Gilda mia, sei stata un bravo cane e nonostante la tua taglia minima sei stata coraggiosa. Hai viaggiato, hai camminato nei boschi, sulla neve, ovunque. Hai avuto una bella vita e una bella morte, sempre insieme. Mi manchi già Paperina mia” – questo il contenuto del post accompagnato dalle foto della cagnolina.

Questi alcuni dei commenti dei fan che capiscono benissimo come ci si sente in questo momento: “Buon ponte paperina sarai sempre nel cuore della tua mamma”. Poi ancora: “Come ti capisco io per 15 anni con la mia Gala una jack russel sempre insieme … ancora oggi mi viene in sogno!”.

Periodo davvero molto difficile per la famiglia Banfi che solo qualche settimana fa hanno dovuto fare i conti con la scomparsa del Amanuel, figlio di Michele Lagrasta, suo cugino.

A rivelarlo sui social fu il papà Lino che scrisse un post molto commovente.

“Ciao Amanuel. È tuo nonno che ti parla: sei arrivato che eri un fagottino impaurito, hai riempito la vita di tutti noi di immensa felicità. Sei cresciuto e sei diventato un gigante ma “fragile”. La tua mamma, il tuo papà, la tua sorellina e i nonni ti adoravano fino al punto di suscitare la gelosia di tua sorella che ora ti cerca disperatamente. Ma tutti noi presi da tanta felicità e tanto amore non abbiamo saputo comprendere il dramma che ti divorava dentro. PERDONACI. Il resto della nostra vita sarà un inferno. Vola ora tra gli angeli”.