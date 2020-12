A distanza di quattro giorni dalla scomparsa del padre di Valerio Scanu, un altro volto del piccolo schermo ha subìto lo stesso lutto: sto parlando di Paola Perego che nelle scorse ore ha detto addio al papà.

L’uomo aveva 90 anni e da tempo era stato trovato positivo al CoronaVirus che ha peggiorato le sue già critiche condizioni di salute.

La notizia è stata data dalla sua agenzia Arcobalenotre, creata con il marito Lucio Presta, che su Twitter le ha fatto le condoglianze.

Arcobalenotre è vicina a Paola Perego per la scomparsa del suo adorato papà Pietro. 🙏 — arcobalenotre (@ArcobalenoTre) December 27, 2020

Nelle scorse settimane la stessa conduttrice si era detta preoccupata per le condizioni di salute dei genitori, entrambi malati ed entrambi trovati positivi al Covid-19, che non poteva vedere in seguito alle ferree regole di distanziamento sociale.