Robert Maraj, padre di Nicki Minaj è morto nel week end. Il 64enne venerdì sera è stato investito da un pirata della strada nello stato di New York. L’uomo è stato trasportato nell’ospedale più vicino, ma non ce l’ha fatta.

“La polizia della contea di Nassau a New York ha detto che stava camminando sulla strada tra Roslyn Road e Raff Avenue venerdì sera intorno alle 18:00, quando è stato investito da un veicolo diretto a nord. – riporta TMZ – I poliziotti dicono che l’autista è poi fuggito immediatamente. Questo hanno visto i testimoni. Robert è stato portato in un ospedale della zona in condizioni critiche, dove è morto per le ferite riportate. La Polizia sta indagando sul caso e chiede l’aiuto di chi ha visto la scena identificare il responsabile. Per adesso pare non ci sia una descrizione dettagliata dei veicolo sospettato. Un rappresentante di Nicki Minaj ci ha confermato la morte dell’uomo ma non ha voluto rilasciare altre dichiarazioni in merito”.

È morto il padre di Nicki Minaj, no raga povera crista ma tutte a lei — fre🩸 (@xmrscarter_) February 14, 2021

Il padre di #NickiMinaj è morto investito da un pirata della strada. Sto letteralmente piangendo — Marco #FreeBritney (@marcoxoxo___) February 14, 2021

Nicki Minaj aveva un rapporto difficile con il padre.

Nel 2018 la rapper ha dichiarato: “Non è facile tra di noi. Ricordo che mia madre permetteva a mio padre di essere violento. Io da piccola me ne stavo lì, di fronte a mia madre, e le tendevo le braccia. Per questo forse alcune persone mi descrivono tagliente, forte, e cose così. Perché io da quell’età ho promesso a me stessa che nessuno mi avrebbe mai trattato in quel modo“.