A distanza di quattro giorni dalla morte del nonno di Alessandro Basciano, un altro lutto ha colpito la casa del Grande Fratello Vip dato che poche ore fa è venuto a mancare lo zio di Miriana Trevisan.

“Grande Fratello ha messo in contatto Miriana con la famiglia per una importante comunicazione che la riguarda“, hanno scritto i profili social della trasmissione, non entrando nel merito della privacy della gieffina. E’ stata proprio Miriana Trevisan, infatti, a raccontare del lutto.

Grande Fratello ha messo in contatto Miriana con la famiglia per una importante comunicazione che la riguarda. #GFVIP — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 29, 2021

“Ero strana in questi giorni, l’avevo detto che avrei dovuto parlare con mia nonna. Ha 103 anni, sapevo che c’era qualcosa che non andava” – ha dichiarato la gieffina – “Sentivo un urlo della mia famiglia ma non sapevo per che cosa, ero convinto fosse per nonna”.

Lutto per Miriana Trevisan: nel 2021 ha perso anche la zia ed il padre

Per la showgirl purtroppo è l’ennesimo lutto.