Lutto per Massimiliano Ossini: annuncio in diretta TV

La Rai e la comunità di Cortina piangono Paolo De Zordo, poliziotto e specialista in sicurezza montana, scomparso a 55 anni mercoledì 14 maggio dopo una lunga malattia. Originario di Cibiana, De Zordo aveva trascorso oltre trent’anni a Cortina, dove si era affermato come figura centrale per la sicurezza sulle piste da sci. I funerali si terranno il 17 maggio nella Basilica della Regina delle Dolomiti.

La carriera di De Zordo nella Polizia di Stato è iniziata a vent’anni, con esperienze in diverse città, fra cui Bologna e Belluno. Nel 2015, ricevette un encomio per il sangue freddo dimostrato durante i disordini bolognesi. A Cortina, ha coordinato il servizio di sicurezza e soccorso sulle piste, assistendo migliaia di persone e dimostrando un impegno che andava oltre il semplice soccorso, prendendosi cura delle vittime anche dopo gli incidenti.

Nonostante la malattia che lo ha tenuto lontano dal servizio attivo nell’ultima stagione invernale, ha continuato a sostenere l’organizzazione delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 e a formare nuovi soccorritori. Il Comune di Cortina gli ha conferito la cittadinanza onoraria per il suo contributo alla sicurezza locale.

La sua figura è stata celebrata anche in tv, specialmente nel programma “Linea Bianca”, dove ha promosso la sicurezza in montagna. Il conduttore Massimiliano Ossini e la Questura di Belluno hanno reso omaggio a De Zordo, sottolineando la sua professionalità e umanità. Lascia una figlia, Sara, e un profondo vuoto tra coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.bigodino.it