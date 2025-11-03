Lutto per Laura Pausini: zio Ettore ucciso da pirata della strada

Laura Pausini è stata colpita da un grave lutto. Suo zio Ettore, di 78 anni, è stato tragicamente ucciso mentre pedalava in bicicletta vicino a Bologna. L’incidente è avvenuto in via Stradelli Guelfi, dove è stato investito da un’auto pirata che poi si è data alla fuga. Ettore, originario di Solarolo, era solito fare lunghe passeggiate in bicicletta nei weekend e, secondo quanto riportato, stava tornando a casa quando è stato colpito.

L’impatto è stato così violento che la mountain bike è stata distrutta e ci sono segni di sangue sull’asfalto, confermando la gravità della situazione. I soccorsi sono giunti rapidamente, ma nonostante i tentativi di rianimazione, Ettore è deceduto poco dopo l’arrivo al pronto soccorso.

Dai testimonianze si è appreso che l’auto coinvolta nell’incidente è un’Opel Astra bianca, ma le forze dell’ordine, mentre analizzano le immagini delle telecamere di sorveglianza, non sono riuscite a identificare la targa del veicolo.

Ettore, in passato, aveva affrontato e superato un tumore, diventando successivamente testimonial dell’associazione Onconauti, che supporta i pazienti oncologici. Era amato da tutti e la sua nipote Laura, in un post sui social, lo aveva definito un “vero campione”. La sua morte ha lasciato un grande vuoto, e al momento, la cantante non ha commentato pubblicamente l’accaduto.