Lutto per Gian Maria Sainato: il padre muore annegando nel mare di Sapri

Lutto per Gian Maria Sainato che questa mattina ha perso il padre.

La notizia è stata data quest’oggi anche dai telegiornali nazionali perché l’uomo sarebbe annegato nel mare di Sapri mentre faceva il bagno. L’uomo aveva 59 anni e nonostante il divieto di balneazione causato dalle forti onde, si è ugualmente tuffato. Stando a una prima ricostruzione fatta dagli inquirenti, intorno alle ore 10 di questa mattina un poliziotto avrebbe notato un corpo in acqua e si sarebbe tuffato per recuperarlo. A niente sarebbero serviti i primi soccorsi né il tentativo di rianimarlo da parte dei medici dell’ambulanza, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Mare in tempesta, un uomo muore annegato a Sapri. Critica la situazione in tutte le località costiere della regione #IoSeguoTgr @TgrRaihttps://t.co/rpL1u7gJez — Tgr Rai Campania (@TgrRaiCampania) August 29, 2023

Solo in un secondo momento i poliziotti sono stati in grado di dare un nome e un cognome alla vittima: Andrea Sainato di 59 anni, barbiere molto conosciuto in città nonché padre di Gian Maria Sainato. Non è ancora chiaro se l’uomo sia stato sopraffatto proprio dal moto ondoso o se sia stato colto da un malore, la notizia della parentela si è però estesa a macchia d’olio sul web proprio in queste ore.

I profili social di Gian Maria Sainato sono fermi da ore.

Lutto per Gian Maria Sainato. I rapporti difficili col padre raccontati a L’Isola dei Famosi

“Di questa cosa non ne ho mai parlato. Ho avuto un passato difficilissimo con mio padre” – le parole di Sainato a L’Isola dei Famosi – “Non ci ha fatto vivere bene in famiglia. Lui ha avuto una problematica e ce l’ha ancora. Si tratta di una cosa delicata, che si può risolvere solo se uno decide di volerlo. Abbiamo provato ad aiutarlo , ma non ha mai voluto risolvere. Non gli parlo da tanti anni. Per me ha la colpa di troppe cose. A meno che lui non deciderà di provare a cercare di risolvere questa sua problematica per star meglio con sé stesso e con noi, fino a quel momento non gli parlerò. Mia sorella gli parla ad alternanza. Ma spesso anche lei non gli parla perché è arrabbiata. Adesso gli direi di curarsi! Mia mamma è molto crocerossina e non l’ha mai cacciato di casa anche soffrendo. Soffre ancora a vivere una situazione di forte disagio”.

“Arrabbiato e deluso”