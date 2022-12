Lutto per Enzo Salvi, è morto il padre: “Non so se ce la farò senza di te”

Sono queste ore di grande lutto quelle che sta vivendo Enzo Salvi. Nella giornata di ieri l’attore, tramite la sua pagina Facebook, ha infatti annunciato la scomparsa del suo amato papà Tony. Ricordiamo che Enzo era molto legato al padre la cui scomparsa lascia in lui un incolmabile vuoto.

Nella giornata di ieri, tramite la sua pagina Facebook, Enzo Salvi ha annunciato la scomparsa del suo papà Tony. L’attore romano è stato costretto a dire addio al papà a pochi giorni dalle festività natalizie. Come più volte ribadito dal Enzo, padre e figlio erano molto legati e con lui se ne va un pezzo del suo cuore.

Queste sono state le parole che Enzo Salvi ha scritto per rivolgere l’ultimo saluto al suo amato papà Tony:

Ciao papà mio. Te ne sei andato all’improvviso, senza di te non so se ce la farò.

Ma anche il figlio dell’attore, Manuel, ha scelto i social per dare l’ultimo saluto all’amato nonno:

Mi hai fatto diventare uomo e mi sei stato sempre vicino. Ti ho sempre stimato e amato come persona e l’uomo che eri. Senza di te è difficile ma a nonna ora ci pensiamo noi, come hai fatto per una vita tu.