Dayane Mello è stata colpita da un altro grave lutto. Dopo la morte del fratello Lucas la modella stamani ha annunciato la scomparsa anche della madre. Una foto nera e un messaggio affidato ad Instagram per ricordarla e informare i fan.

“Ho subito un’altra perdita, un altro lutto ma so che mia madre ora riposa, perché stava soffrendo in un letto d’ospedale. Abbiamo fatto il nostro viaggio, ci siamo perdonate a vicenda, era una brava persona, sarà sempre nei nostri cuori. Il passato era nel passato, peccato che non abbiamo avuto tempo, tempo per abbracciarci, ma ieri abbiamo parlato per videochiamata, ho potuto dire quello che avevo nel cuore. Quindi vi dico, godetevi il tempo che abbiamo qui sulla terra con le persone che amiamo, perdonate di più, dite Ti amo, perché la vita è breve, il tempo passa in fretta. Chiama le persone che ami, lascia da parte i disaccordi, perché non abbiamo più tempo. Mamma riposa in pace, ti amerò per sempre e avrai sempre il mio perdono”.

L’ex gieffina prima di questo lutto aveva perdonato la madre per tutte le mancanze e l’assenza. Dayane aveva anche deciso che presto sarebbe volata in Brasile a rincontrare la donna.

Dayane Mello, il lutto per la madre.

Le condoglianze di Rosalinda.