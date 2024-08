Lutto per Antonella Clerici: l’ultimo saluto commuove

Per anni, Massimo Cotto ha svegliato gli ascoltatori di Virgin Radio con il suo inconfondibile RockAndTalk. Oggi, però, è proprio l’emittente a dover dare la notizia più triste: il noto deejay e critico musicale si è spento a 62 anni nella notte tra giovedì e venerdì all’ospedale di Asti, dove era ricoverato in Rianimazione a seguito di un malore avvenuto il 9 luglio scorso.

Virgin Radio ha voluto essere la prima a informare il pubblico della sua scomparsa e ricordare la la lunga esperienza con Massimo:

Prima di approdare a Virgin Radio, Cotto aveva incantato gli ascoltatori con le sue Pillole di Rock Bazar, dove raccontava le follie dei grandi artisti del rock. Dal 2016 era passato al programma mattutino insieme a Dr. Feelgood e il Cavaliere Nero, portando il suo inconfondibile umorismo e la sua infinita passione per la musica a dare il buongiorno ai radioascoltatori.

Massimo Cotto lascia la moglie, Chiara Buratti, attrice, il figlio Francesco, 17 anni, e la mamma, Marisa. La moglie Chiara lo ricorda con una toccante foto scattata a Colmar lo scorso aprile: