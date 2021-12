Un grave lutto ha colpito la famiglia di Alessandro Basciano, dato che ieri – proprio il giorno di Natale – è venuto a mancare suo nonno. Ad annunciarlo è stata sua sorella Giorgia su Instagram.

Condividendo uno scatto del nonno, la ragazza ha scritto: “In questo giorno di festa te ne sei andato… mi dispiace non essere stata lì. Nonnino ci mancherai tanto”. Il post è stato infine condiviso anche dal profilo di Alessandro Basciano che al momento è tutt’ora all’oscuro di questo fatto.

Il Grande Fratello Vip ovviamente lo comunicherà quanto prima al tentatore che proprio ieri ha ricevuto un video messaggio da parte del figlio per gli auguri di Natale.

Sarò cinica ma secondo me non comunicano la morte del nonno a Basciano per non rovinare il mood della serata di Natale, salterebbe tutto quello che hanno preparato perciò glielo diranno dopo o domani mattina. Spero di sbagliarmi ma… #gfvip lang:it

— Che_Barba_Che_Noia 🌱🐍 (@che_barba) December 25, 2021