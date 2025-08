Lutto nello sport: addio a Ferdinando Acerbi, simbolo di forza

Il mondo dello sport italiano è in lutto per la prematura scomparsa di Ferdinando Acerbi, una figura di grande forza e passione rimasta nel cuore di molti. La sua vita, segnata da prove difficili, è stata un esempio di resilienza e dedizione.

Acerbi, 59 anni, ha affrontato una lunga malattia che alla fine lo ha portato via, lasciando un profondo dolore tra gli appassionati, in particolare nel settore degli sport equestri. Non era solo un cavaliere, ma un istruttore e un tecnico che ha incarnato lo spirito di chi non si arrende mai. La sua carriera è costellata di traguardi significativi; ha indossato la maglia azzurra in più occasioni e ha partecipato ai Campionati Mondiali di Concorso Completo nel 1994 a Den Haag.

Una delle tappe più importanti della sua carriera fu l’ingresso nella rosa dei probabili olimpici, testimonianza del suo talento e della stima che godeva nel panorama sportivo. La sua storia, però, va oltre i risultati agonistici. Dopo un grave incidente che avrebbe potuto interrompere la sua carriera, Acerbi si è reinventato come cavaliere paralimpico, diventando un tecnico federale nel paradressage e ispirando tanti atleti a ripartire dopo le avversità.

Accanto all’equitazione, Acerbi era anche un velista e un imprenditore di successo. La sua personalità, nota per la capacità di trasmettere energia e positività, ha lasciato un segno indelebile in tutti coloro che lo hanno conosciuto. La sua scomparsa rappresenta una perdita inestimabile per il mondo dello sport, che ora ricorda un uomo che ha fatto della determinazione il suo marchio distintivo.