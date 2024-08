Lutto nello spettacolo, aveva solo 34 anni: un dolore immenso

Jainer Pinedo, l’ingegnere peruviano che aveva conquistato il cuore di migliaia di persone su TikTok con la sua vivacità e la sua allegria contagiosa, ci ha lasciato. Conosciuto come “l’Ingegnere Ballerino“, Pinedo si è spento domenica 18 agosto a soli 34 anni, a causa di complicazioni dopo aver contratto la Dengue lo scorso luglio.

Grande lutto per gli utenti di TikTok: è morto l’ingegnere ballerino a soli 34 anni

Pinedo, originario di Iquitos, era diventato una vera e propria star sui social durante la pandemia di COVID-19. Un video in cui ballava sulle note del brano No sé del gruppo Explosión de Iquitos lo aveva reso celebre. Era riuscito a trasformare la sua passione per la danza in una fonte di gioia per migliaia di persone in un periodo di grande incertezza e tristezza. La fama acquisita gli aveva permesso di collaborare con la band e di partecipare a diverse iniziative promozionali.

Dopo aver contratto la Dengue, Pinedo si era recato in ospedale il 21 luglio a Condorcanqui, nella regione di Amazonas, dove stava lavorando. Gli esami iniziali avevano rivelato una pleurite, un accumulo di liquido tra i polmoni e la cavità toracica. Trasferito all’ospedale Almanzor Aguinaga Asenjo di Chiclayo, nonostante il drenaggio polmonare, le sue condizioni sono peggiorate rapidamente.

Nonostante la malattia, Jainer non aveva mai perso la sua voglia di vivere e ballare. Il primo agosto aveva condiviso un video in cui partecipava a una sfida di danza direttamente dalla sua stanza d’ospedale: “Abbiamo solo il 20 percento di energia”. Continuava a ballare, dimostrando una forza d’animo incredibile.

l 14 agosto, il suo stato di salute è peggiorato drasticamente, portandolo quasi all’arresto cardiaco. Gli esami successivi hanno rivelato un’altra terribile diagnosi: linfoma di Hodgkin. Pinedo è stato dichiarato morto alle 9 del mattino di domenica 18 agosto, come confermato da un comunicato del dipartimento sanitario della provincia di Lambayeque

La sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo in tutti coloro che lo conoscevano e lo ammiravano. Il gruppo Explosión de Iquitos ha espresso il proprio cordoglio, ricordando Jainer per la gioia che aveva sempre trasmesso. Anche la cantante e attrice Cecilia Brozovich ha voluto elogiare l’uomo per il sorriso che regalava, descrivendolo come un personaggio “allegro e contagioso“.

Cuando aún vivíamos la tristeza e incertidumbre que trajo consigo la pandemia, surgió un personaje que con su baile alegre y contagioso se hizo muy popular y querido!

Muy agradecida por eso!🙏🏼

Elevare una oración por ti Jainer Pinedo! Que Dios te reciba con los brazos abiertos🤍 pic.twitter.com/4o4LNPfSDj — Cecilia Brozovich (@CeciliaBrozovic) August 18, 2024

Jainer Pinedo, l’ingegnere ballerino che ha saputo trasformare il suo amore per la danza in un simbolo di resilienza e felicità, lascia un’eredità fatta di allegria e gioia.