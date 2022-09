Lutto nella famiglia reale inglese: è morta Lady Mary Russell, damigella d’onore della Regina Elisabetta

Dopo la morte della Regina Elisabetta, avvenuta lo scorso 8 settembre, nel corso degli ultimi giorni la famiglia reale sta vivendo un altro lutto. Il ‘Times’ ha dato infatti la notizia della scomparsa di Lady Mary Russell, un’amica molto intima della Regina nonché sua damigella d’onore nel giorno dell’incoronazione della sovrana.

Il noto giornale ha svelato che la donna è scomparsa all’età di 88 anni, poco dopo la morte della Regina Elisabetta. Pare che Lady Mary Russell sia morta il giorno prima dei funerali di Stato della sovrana che si sono tenuti il giorno 19 settembre. Inoltre, il giornale rivela che Lady Mary è morta in pace circondata dall’amore della sua famiglia.

Il necrologio del ‘Times’, inoltre, rivela che l’amica intima della Regina Elisabetta era moglie e madre di ben 5 figli, oltre che nonna di ben 12 nipoti. Ma chi era Lady Mary Russell? Conosciamo meglio l’amica intima di Elisabetta II.

Come già anticipato, Lady Mary Russell è stata la damigella d’onore di Elisabetta II durante la sua incoronazione. La donna, di cui si è sempre parlato molto poco, è stata in realtà una figura molto importante e presente nella vita della sovrana.

Suo papà, il conte di Haddington, era un amico d’infanzia della Regina Madre. In una vecchia intervista la donna ha ricordato il difficile compito di portare il mantello della Regina a causa del suo enorme peso. Queste sono state le sue parole a riguardo:

È stato travolgente e commovente, specialmente durante l’unzione. È stato un momento incredibile, ma tutto ciò a cui riuscivo a pensare era quanto fosse pesante il ricamo. Di tutte le ragazze della nostra età nel paese, noi sei ragazze siamo state scelte per portare il mantello della Regina e questo ha significato molto per me.