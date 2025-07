Lutto nel pugilato: addio al campione Tony Rodriguez

Il mondo sportivo è in lutto per la tragica scomparsa di un campione di boxe. Tony Rodriguez, noto pugile messicano, è stato trovato senza vita nella sua camera d’albergo, con una notizia che ha colpito profondamente fans e colleghi.

Rodriguez, 37 anni, è stato sconfitto poche ore prima in un incontro contro Philip Vella all’American Royal Palace di Phoenix, Arizona. Dopo il match, il pugile aveva manifestato l’intenzione di uscire a cena con altri atleti, ma non si è mai presentato all’appuntamento. Il giorno successivo, non essendosi presentato al trasporto per l’aeroporto e senza rispondere ai messaggi, il personale dell’hotel ha deciso di forzare l’ingresso nella sua stanza, trovando il corpo del pugile.

Le autorità locali hanno avviato un’indagine per chiarire le cause del decesso, mentre il medico legale è atteso per fornire un rapporto ufficiale. La moglie di Rodriguez, Karla Valenzuela, ha affermato di aver parlato con lui dopo l’incontro, e che aveva programmato di uscire per comprare la cena prima della partenza per l’aeroporto.

Il suo avversario, Philip Vella, ha espresso il proprio dolore per la perdita, rimarcando il privilegio di avere condiviso il ring con Rodriguez. La notizia della sua morte ha suscitato una valanga di messaggi di cordoglio da parte della comunità sportiva, sottolineando la grande tristezza per la perdita di un talentuoso atleta.