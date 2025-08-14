23.1 C
Roma
sabato – 16 Agosto 2025
Sport

Lutto nel motorsport per la tragica morte di Claudio Segarra

Da StraNotizie
Lutto nel motorsport per la tragica morte di Claudio Segarra: basket, cestino e paradiso

Nel mondo dello sport, eventi tragici possono colpire inaspettatamente, lasciando un segno profondo. Recentemente, il motorsport ha subito una grande perdita con la morte di Claudio Segarra, un pilota di 45 anni originario di Cordoba.

Segarra ha tragicamente perso la vita durante una sessione di prove libere del Fiat Monomarca, sul circuito Parque Ciudad di Rio Cuarto, in occasione del campionato Turismo Pista San Luis. Durante il suo primo giro cronometrato a bordo di una Fiat Palio, ha perso il controllo del veicolo, finendo in testacoda e impattando violentemente contro il muro all’ingresso della sala tecnica.

Il personale medico presente in pista è intervenuto prontamente, praticando manovre di rianimazione cardiopolmonare e trasportando Segarra d’urgenza a un centro sanitario di Rio Cuarto. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei medici, è deceduto poche ore dopo a causa delle gravi ferite riportate.

L’incidente ha colpito profondamente gli organizzatori dell’evento, che hanno deciso di sospendere tutte le attività in pista. Le autorità hanno anche avviato un’indagine per chiarire le cause dell’incidente e verificare il rispetto delle norme di sicurezza da parte dell’impianto. La conferma della morte di Claudio Segarra è stata comunicata ufficialmente tramite i social media dagli organizzatori del Turismo Pista San Luis.

Articolo precedente
Business Development Manager – Milano
Articolo successivo
Emergenza scolastica a Torre del Greco: il sindaco sotto accusa
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.