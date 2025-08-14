Lutto nel motorsport per la tragica morte di Claudio Segarra

Nel mondo dello sport, eventi tragici possono colpire inaspettatamente, lasciando un segno profondo. Recentemente, il motorsport ha subito una grande perdita con la morte di Claudio Segarra, un pilota di 45 anni originario di Cordoba.

Segarra ha tragicamente perso la vita durante una sessione di prove libere del Fiat Monomarca, sul circuito Parque Ciudad di Rio Cuarto, in occasione del campionato Turismo Pista San Luis. Durante il suo primo giro cronometrato a bordo di una Fiat Palio, ha perso il controllo del veicolo, finendo in testacoda e impattando violentemente contro il muro all’ingresso della sala tecnica.

Il personale medico presente in pista è intervenuto prontamente, praticando manovre di rianimazione cardiopolmonare e trasportando Segarra d’urgenza a un centro sanitario di Rio Cuarto. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei medici, è deceduto poche ore dopo a causa delle gravi ferite riportate.

L’incidente ha colpito profondamente gli organizzatori dell’evento, che hanno deciso di sospendere tutte le attività in pista. Le autorità hanno anche avviato un’indagine per chiarire le cause dell’incidente e verificare il rispetto delle norme di sicurezza da parte dell’impianto. La conferma della morte di Claudio Segarra è stata comunicata ufficialmente tramite i social media dagli organizzatori del Turismo Pista San Luis.