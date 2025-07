Lutto nel motorsport: addio a Raffaele Dalla Vite

Il mondo dello sport è colpito da una triste notizia che segna la scomparsa di una figura di riferimento. In particolare, il motorsport piange la perdita di un grande cronista che ha accompagnato le gesta di uno dei più grandi piloti di Formula Uno.

Raffaele Dalla Vite, storico giornalista della Gazzetta dello Sport, è venuto a mancare all’età di 88 anni. La sua penna ha raccontato le straordinarie imprese di Michael Schumacher, il pilota tedesco che ha dominato il mondo delle corse con sette titoli mondiali. Dalla Vite non si limitava a narrare fatti. Il suo legame con Schumacher andava oltre il professionale, tanto che ha contribuito ad insegnargli l’italiano, lingua che il campione ha dovuto imparare per comunicare nel suo nuovo ambiente di lavoro.

Molti ricordano ciò che Dalla Vite ha scritto nei periodi d’oro della Ferrari, e il suo contributo nel documentare un’epoca in cui il motorsport vibrava di passione. La sua capacità di entrare nella vita di questi atleti non solo come cronista, ma come testimone privilegiato, ha reso il suo racconto unico.

Oltre a Schumacher, Dalla Vite ha seguito vari campioni, inclusi protagonisti del calcio italiano come Zico. La sua scomparsa lascia un vuoto non solo tra i lettori, ma anche nell’ambito sportivo, dove la sua voce e la sua narrativa mancheranno profondamente. La sua eredità continuerà a vivere attraverso le storie che ha saputo raccontare, contribuendo a mantenere viva la memoria dei grandi eventi del motorsport.