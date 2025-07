Lutto nel mondo dello sport: addio a Angelo Sormani

Una triste notizia colpisce il panorama sportivo: Angelo Sormani, leggendario atleta delle staffette alpine, è scomparso all’età di 96 anni. La sua morte segna la fine di un’era per uno sport che incarna passione e impegno, lasciando un profondo vuoto tra gli appassionati.

Classe 1929, Sormani è stato una figura chiave nelle discipline alpine, rappresentando un simbolo della dedizione e della tenacia. Pur non trovando spazio nelle copertine dei giornali, la sua grandezza era palpabile per chiunque avesse avuto modo di sentirne parlare. La sua forza fisica e la determinazione erano ineguagliabili, tanto che il sindaco Giuseppe Sormani, suo parente e testimone delle sue gesta, ha recentemente sottolineato come il campione fosse capace di battere anche i migliori atleti della Nazionale dell’epoca, sebbene la sua tecnica non fosse perfetta.

Sormani era noto per le sue sfide con Nino Mazza, presidente dello Sci Club, in cui resistenza, orgoglio e spirito di appartenenza dominavano. In quei momenti, lo sci trascendeva la semplice attività sportiva, diventando un vero e proprio culto. Il sindaco ha descritto Sormani come l’ultimo vero testimone di una tradizione storica, evidenziando quanto fosse importante il suo contributo all’identità sportiva della comunità.

La sua eredità non riguarda solo i successi atletici, ma rappresenta un patrimonio culturale che, per chi ha vissuto quelle esperienze, rimarrà indelebile nella memoria collettiva. Chi ha avuto il privilegio di conoscerlo o di vederlo all’opera sa di aver perso un grande campione e un faro di passione per lo sport.