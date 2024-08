Lutto nel mondo dello spettacolo, è morto dopo aver sposato la sua sesta moglie

Il mondo dello spettacolo è a lutto per la scomparsa di un facoltoso personaggio che ha fatto parlare di sé praticamente da sempre. Il magnate è venuto a mancare solo pochi mesi dopo aver celebrato, pensate, il suo sesto matrimonio. L’uomo, molto anziano, non ha mai rinunciato a nulla tra agiatezza e apparizioni pubbliche clamorose.

Durante la sua vita il magnate ha avuto accanto a donne davvero famose e importanti nel mondo dello spettacolo, molte delle quali definite anche delle vere e proprie “icone” italiane. In tanti non hanno mai esitato a farsi immortalare al fianco di Richard Lugner.

Questo importante immobiliarista si è spento nella sua sontuosa residenza a Vienna, in Austria. Come riportato da ‘Today’, la vita di Richard Lugner è stata tutt’altro che ordinaria, soprattutto per la presenza, che non stupisce, di eccessi e stravaganze. Anni fa, il nome del ricco imprenditore salì agli onori della cronaca italiana per essere stato visto in compagnia di una giovane coinvolta in uno scandalo di rilievo internazionale, uno scandalo che aveva tra le sue trame anche l’ex Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi.

Lugner è noto soprattutto per le sue imprese nel settore immobiliare, l’imprenditore ha lasciato un’impronta non da poco. Tra le sue frequentazioni si possono annoverare anche stelle del calibro di Ornella Muti, Sophia Loren, Gina Lollobrigida, Pamela Anderson, Paris Hilton, Kim Kardashian, Jane Fonda e Priscilla Presley. Con alcune di queste grandi donne dello spettacolo Richard Lugner danzò anche al prestigioso ballo dell’opera di Vienna.

L’imprenditore si può definire uno dei primi e principali promotori della prima moschea in Austria e fondatore di un vasto impero immobiliare. Richard Lugner, scomparso all’età di 91 anni, ha costruito anche il celebre centro commerciale Lugner City, a testimonianza del suo prestigio e dell’impronta del suo nome.

L’immobiliarista è stato al centro di polemiche, in particolare per la sua controversa relazione con Ruby Rubacuori. Inotlre, Lugner si è fatto notare spesso anche per i suoi commenti controversi, spesso criticati, e per la recente unione matrimoniale con Simone Reilander, di ben 50 anni più giovane di lui. Dopo un intervento al cuore, Lugner ha lasciato dietro di sé quattro figli e un’eredità nel mondo della politica e dell’intrattenimento.