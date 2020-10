E’ morta all’età di 77 anni uno dei volti più amati delle serie tv, Conchata Ferrell, che si è spenta lo scorso 12 ottobre in seguito a delle complicazioni sopraggiunte ad un arresto cardiaco, che l’aveva colpita oltre un mese fa.

La notizia della sua morte è stata divulgata solo poche ore fa e pare che l’attrice si sia spenta ‘serenamente’ e ‘circondata dalla sua famiglia’ in un ospedale della California dove da tempo si trovava.

Conchata Ferrell è stata un’icona nelle sitcom: per ben 12 anni ha vestito i panni di Berta in Two And A Half Men (conosciuta nel nostro paese come Due Uomini E Mezzo), ma ha recitato anche in La Signora In Giallo, Buffy L’Ammazzavampiri, Friends, E.R. – Medici In Prima Linea, Sabrina Vita Da Strega ed il più recente Grace And Frankie su Netflix.

Nel suo curriculum anche molte apparizioni cinematografiche come Mystic Pizza, True Romance, Edward Mani di Forbice e Erin Brockovich.

R.I.P. Conchata Ferrell: The Emmy Award-nominated actress from Two and a Half Men, Edward Scissorhands, and more has died at age 77. https://t.co/Sq5pfbyfSl pic.twitter.com/EK0922O06p

“I got on stage, the laughs started coming, and every pore in my body opened up, and in my head I went, ‘This is it’.”

Farewell, Conchata Ferrell, one of the very best ones. 💔 pic.twitter.com/YvCQvUc8Gd

— Letterboxd (@letterboxd) October 13, 2020