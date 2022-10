Lutto nel mondo della tv, è morto Wayne Mark Doyle: è stato l’ideatore di Un Posto al Sole

In queste ore il mondo della televisione e dello spettacolo in generale sta vivendo un vero e proprio lutto. Si è spento per sempre Wayne Mark Doyle, l’ideatore della famosissima soap opera Un Posto al Sole. In seguito alla scomparsa dell’uomo, sono molti i fan della soap che si stanno ponendo domande riguardo il suo futuro.

Wayne Mark Doyle, insieme a Adam Bowen e Gino Ventriglia e a Michele Zatta ventisei anni fa ha dato vita ad una delle soap opera più longeve del piccolo schermo italiano: Un Posto al Sole. Con la morte di Mark la televisione italiana sta vivendo un vero e proprio lutto, così come i fedeli telespettatori della soap opera.

Dopo il decesso di Wayne Mark Doyle, è stata divulgata una lettera d’addio che lo stesso Wayne ha scritto prima della sua scomparsa. Queste sono state le sue ultime parole:

Ridere spesso e tanto. Conquistare il rispetto di persone intelligenti e l’affetto dei figli. Guadagnare l’apprezzamento di critici onesti e sopportare il tradimento di falsi amici. Lasciare il mondo un po’ meglio, sia con un figlio sano, un piccolo giardino o una condizione sociale riscattata. foto

Infine, concludendo, l’ideatore di Un Posto al Sole ha scritto:

Sapere che anche una sola persona ha respirato meglio perché hai vissuto, questo è avere avuto successo. Ciao amici miei, è stata una splendida giostra. Wayne Mark Doyle.

Inutile dire che la notizia della scomparsa di Wayne ha lasciato tutti senza parole. Sono stati molti coloro che si sono stretti al dolore della famiglia dell’autore scrivendo per lui delle dolci parole.

Tra le tante possiamo leggere:

26 anni fa hai dato vita a Un posto al sole… oggi ci lasci ancora una volta parole preziose… Grazie di tutto Wayne.

Al momento non ci è dato sapere quale sarà il futuro della soap; non ci resta che aspettare i prossimi giorni per scoprirlo.