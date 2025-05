Lutto nel mondo della musica: addio a Sergio Silvestri

È scomparso Sergio Silvestri, storico DJ di Punto Radio e amico di lunga data di Vasco Rossi. La notizia è stata comunicata dallo stesso rocker, che ha condiviso un messaggio di cordoglio sui social. Non sono state ancora rivelate le cause del decesso. Silvestri e Rossi si conoscevano fin dall’infanzia, avendo frequentato il collegio dei salesiani a Modena, dove Silvestri insegnò a Rossi a suonare la chitarra.

Attraverso la loro passione per la musica, i due hanno collaborato a brani come “La Strega (La Diva Del Sabato Sera)”, inserita nell’album “Non siamo mica gli americani”. Quando si rincontrarono a Zocca, formarono il trio “Puntautori”, insieme a Riccardo Bellei, esibendosi durante le serate organizzate dalla radio. Oltre alla carriera musicale, Silvestri ha lavorato in un negozio di maglieria fino alla pensione, trasmettendo la sua passione ai figli, che hanno fondato una band.

Vasco Rossi ha voluto ricordarlo con una dedica su Instagram, citando un verso della sua canzone “Vita spericolata”: “E poi ci troveremo come le star… Ciao Sergio. Resterai sempre vivo nel mio cuore”. La scomparsa di Silvestri ha suscitato un’ondata di condoglianze da amici e colleghi nel mondo della musica.

Fonte: www.libero.it