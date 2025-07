Lutto nel mondo della musica: addio a Luigi Zannoni

Il mondo della musica italiana piange la perdita di una figura di riferimento. Gianni Morandi ha recentemente dovuto affrontare il lutto per la scomparsa di Luigi Zannoni, suo storico manager e amico fidato.

Zannoni ha svolto un ruolo cruciale dietro le quinte, accompagnando Morandi per oltre quarant’anni nel suo percorso artistico e personale. Poco avvezzo ai riflettori, Zannoni ha sempre preferito lavorare nel backstage, offrendo supporto tecnico e umano al cantante. La loro relazione si è evoluta nel tempo, portando Zannoni a diventare anche amministratore unico e socio della Mormora Music, l’etichetta fondata da Morandi.

In un post su social media, Morandi ha espresso il suo profondo dolore, descrivendo Zannoni come una persona a lui molto cara. Ha sottolineato quanto fosse importante la sua presenza, sia dal punto di vista professionale che personale, e ha rivelato di aver condiviso con lui momenti significativi della propria vita. La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio non solo in Morandi, ma anche in molti altri artisti del panorama musicale, tra cui Gigi D’Alessio, Nek e Biagio Antonacci, che hanno voluto rendere omaggio a Zannoni per il suo insostituibile contributo.

La sua figura continuerà a essere ricordata come una parte fondamentale della carriera di Gianni Morandi e della musica italiana.