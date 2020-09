Ethan Peters, conosciuto sul web con lo pseudonimo di Ethan Is Supreme, è morto. Aveva solo 17 anni.

Il makeup artist, che era riuscito a fare della propria passione un lavoro vero e proprio, era anche una webstar e vantava video su YouTube da 5 milioni di visualizzazioni ed un profilo verificato da Instagram da mezzo milione di followers.

Ad annunciarne la morte è stata una sua amica che ha parlato di “apparente overdose di Xanax”.

Ethan Peters in passato ha sofferto di tossicodipendenza e purtroppo non è mai riuscito ad uscirne.

Ethan Peters aka Ethan is Supreme has passed away at 17 years old from an apparent Xanax overdose. While he’s made some bad decisions in the past, no one deserves their life to be taken from addiction. pic.twitter.com/pbMql7GrB3

— SL04N (@ursobye) September 6, 2020