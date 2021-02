Nuovo lutto ad Hollywood, dopo la centenaria Olivia de Havilland (Melania del film Via Col Vento) si è spento un altro grande attore. Ieri è morto il premio Oscar Christopher Plummer a quasi 92 anni. Nato nel 1929, nel 1958 Christopher ha iniziato a lavorare nel mondo del cinema ed è apparso in centinaia tra film e serie, ma il ruolo per cui molti lo ricordano è quello del Capitano Georg von Trapp. A dare la conferma della scomparsa è stato proprio l’account ufficiale di Tutti Insieme Appassionatamente.

“Siamo davvero rattristati per la morte di Christopher Plummer. Il suo ricordo come nostro Capitano Georg vivrà per sempre in The Sound of Music. I nostri pensieri adesso sono tutti con i suoi cari in questo periodo”.

Lutto nel mondo del cinema, muore Christopher Plummer a 92 anni.

We’re saddened to hear of Christopher Plummer’s passing. His legacy as our Captain will live on in THE SOUND OF MUSIC forever. Our thoughts are with his loved ones during this time.♥️ pic.twitter.com/hDV3q1opzJ — The Sound of Music (@SoundofMusic) February 5, 2021

Guardare The Sound of Music con la consapevolezza che Christopher Plummer non c’è più sarà devastante. Il carisma, l’eleganza, il talento inarrivabile….sto cercando di farmene una ragione ma non ci riesco. Fa davvero male 💔 pic.twitter.com/5nC6sGbUMI — Sara 🌻 (@gellersstan) February 5, 2021

Ciao Christopher… tu non lo sai ma è grazie a te se ho scelto di fare questo mestiere. Buon viaggio… #ChristopherPlummer pic.twitter.com/ayg8AMCIDX — Luca Giacomelli Ferrarini (@lucagiacomelli) February 5, 2021

Addio Christopher Plummer. E grazie per la scena più bella di “Tutti insieme appassionatamente” (The Sound of Music – 1965). pic.twitter.com/1ZBp9dvY70 — Max Argument 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇮🇹🇬🇧🇪🇺 (@MaxArgument) February 5, 2021