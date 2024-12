Lutto nel M5S, morto il senatore Francesco Castiello

È morto a 82 anni il senatore del Movimento 5 Stelle, Francesco Castiello. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha espresso il suo sincero rammarico per la scomparsa, riconoscendo il valore del senatore come professore, avvocato e politico, e ha rivolto le condoglianze alla sua famiglia e al Movimento.

Virginia Villani e Salvatore Micillo, rispettivamente coordinatrice provinciale e coordinatore regionale del M5S di Campania, hanno manifestato il loro profondo dolore per la perdita di un amico e una figura di riferimento. Hanno descritto Castiello come un uomo di cultura, impegnato nelle istituzioni, che ha sempre messo passione e dedizione al servizio della giustizia e della gente. Per Villani, Castiello mancherà profondamente alla sua terra, sottolineando l’amore e l’impegno che ha sempre dimostrato nei confronti della comunità.

Micillo ha sottolineato che la politica campana ha perso un esempio di integrità e dedizione. Il suo amore per il territorio e il suo instancabile lavoro per il bene comune resteranno impressi nella memoria di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo. La scomparsa di Francesco Castiello è quindi vista come un momento di grande dolore per il Movimento 5 Stelle, e i suoi membri intendono ricordarlo con gratitudine per tutto ciò che ha realizzato, mantenendo vivo il suo insegnamento e il suo esempio.

La valutazione generale sulla figura di Castiello è quella di un uomo che ha dedicato la sua vita alla comunità, un esempio di dedizione alle istituzioni e al servizio del pubblico. Le parole di condoglianze e commemorazione riflettono il rispetto e l’affetto che i membri del Movimento 5 Stelle provano nei suoi confronti, confermando il vuoto lasciato dalla sua scomparsa. La sua eredità sarà ricordata e onorata all’interno della comunità e del partito, a testimonianza del suo impegno e passione per la giustizia e il bene della collettività.