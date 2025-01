Lutto nel giornalismo, è morto Sergio Bruno

Ci lascia un professionista stimato, attento e preparato: Sergio Bruno, un giornalista e comunicatore di grande valore, scomparso il 11 gennaio. I colleghi e amici lo ricordano con affetto, sottolineando il suo contributo significativo nel mondo della comunicazione. “La morte è una fine”, affermano, “ma per noi comunicatori, la scomparsa di Sergio sarà sempre presente tra la nostra realtà e il nostro affetto”.

La carriera di Sergio è stata caratterizzata da una devota serietà, ricca di incarichi prestigiosi in vari settori. Ha lavorato in importanti aziende come Alitalia, I.R.I., Aereoporti di Roma e British Telecom. Successivamente, ha ricoperto ruoli rilevanti in Sviluppo Italia e al Ministero delle Comunicazioni, infine approdando all’Enac e all’Autorità di Regolazione dei Trasporti. La sua esperienza spazia dalla politica alla comunicazione e fino alla divulgazione nel campo dell’aeronautica, rendendolo una figura chiave nel panorama della comunicazione italiana.

I colleghi ricordano Sergio come un “combattente gentile”, dotato di un’anima nobile e competenze elevate, capace di dare visione alle strategie dei clienti di cui si è occupato. Era un comunicatore nel senso più autentico del termine, intelligente e intraprendente, capace di lavorare dietro le quinte, guidando le vocazioni di chi lo circondava senza mai cercare protagonismo. Questo suo approccio ha contribuito a costruire un ambiente di lavoro collaborativo e stimolante.

Oltre alla carriera, i pensieri affettuosi dei colleghi vanno alla sua famiglia: alla moglie e ai figli Federica e Marco, che perdono un caro padre e marito. La morte di Sergio Bruno rappresenta una grande perdita per il mondo della comunicazione e per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e lavorare con lui. La sua eredità, fatta di passione e professionalità, continuerà a vivere nel cuore di chi resta e contribuisce al suo campo.