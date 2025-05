Lutto nel calcio: addio a Ernesto Pellegrini, simbolo dell’Inter

È scomparso oggi, 31 maggio, all’età di 84 anni Ernesto Pellegrini, ex presidente dell’Inter e figura chiave nella ristorazione italiana con la Pellegrini Spa. Pellegrini, assieme all’allenatore Giovanni Trapattoni, ha guidato l’Inter verso record storici, portando la squadra a realizzare 58 punti in 34 partite durante la stagione 1988-1989, concludendo con la vittoria dello scudetto e della Supercoppa italiana. Sotto la sua presidenza, l’Inter ha anche conquistato due Coppe UEFA, nel 1991 e nel 1994, prima di cedere la squadra a Massimo Moratti.

Nato nel 1940 alla periferia sud-est di Milano, Pellegrini inizia la carriera come contabile. Nel 1965 fonda l’Organizzazione Mense Pellegrini, che nel 1975 si trasforma nella Pellegrini Spa, ora un colosso nella ristorazione collettiva e nei servizi integrati, impiegando oltre 9.000 persone. Pellegrini fonda anche l’azienda Pellegrini Catering Overseas S.A. nel 1979 per supportare le imprese italiane all’estero e lancianel 1982 Central Food, specializzata nella logistica alimentare.

Acquirente appassionato dell’Inter, arricchisce la squadra con nomi come Karl-Heinz Rummenigge, Jürgen Klinsmann e Lothar Matthäus. Nel 1990 è insignito del titolo di Cavaliere del Lavoro e nel 2014 riceve l’Ambrogino d’Oro, per il suo contributo a Milano. Nel 2013 fonda la Fondazione Ernesto Pellegrini Onlus, dedicandosi ad aiutare persone in difficoltà economiche tramite il ristorante “Ruben” di via Gonin 52. Oggi, la squadra dedicarà un gesto di lutto indossando una fascia nera.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com