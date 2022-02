Altro lutto al GF Vip, dopo la morte del nonno di Alessandro Basciano, ieri sera gli autori hanno comunicato a Barù la scomparsa di sua nonna. Il nobile toscano è andato in confessionale, dove ha saputo della triste notizia. Il gieffino poco dopo aver appreso quello che è accaduto, ha deciso di sfogarsi con Soleil Sorge, una delle persone alle quali è più legato nella Casa di Cinecittà.

Durante una chiacchierata in bagno Barù ha spiegato come mai era così triste: “Questo è perché mi vedevi giù di morale. Sai sono triste per questo motivo qui, adesso lo sai. […] Tranquilla è tutto ok, lei era malata, sono triste ovviamente, sai che ero molto legato a lei. Però no, non voglio dirlo a tutti perché non mi piacciono le finte, sai quelle cose che poi succedono in questi casi, quindi preferisco non dirlo per adesso. – ha concluso Barù parlando del lutto – Sì l’ho saputo, ma tranquilla per me, grazie davvero comunque“.

Dopo Anche Davide Silvestri si è accorto dell’umore del suo amico e così Barù ha confidato anche a lui quello che ha saputo. Nonostante il lutto Barù ha comunque deciso di restare in casa e di partecipare alla serata musicale organizzata dal GF Rock Star party (dove ha interpretato Robert Palnt dei Led Zeppelin).

Lutto per Barù, l’abbraccio con Soleil.

Barù ha detto della nonna solo a Davide, Soleil e Kabir… che guarda caso probabimente corrispondono alle 2-3 persone che disse voler frequentare anche fuori…

… non ha detto nulla neanche a Giucas perchè ha capito che è uno che se la canta spesso e volentieri… #gfvip

Ecco perchè Barù oggi era giù. Gli è morta la nonna e lo stava dicendo a Soleil.

Ma non vuole dirlo a nessun altro.

Così come per il nonno di Alessandro, lo zio di Miriana, vicini anche alla famiglia di Barù 🙏🏻❤#SoleArmy #gfvip

