Amici in 20 anni ci ha regalato personaggi iconici come la maestra Celentano e Garrison, Valerio Scanu, Martina Stavolo, Maria Luigia e tutto il pubblico parlante. Purtroppo in questi giorni è scomparso un volto storico proprio degli “opinionisti del pubblico”, Rita Speranza, la celebre prof. Rita era un’insegnante di lettere napoletana ma trasferitasi a Roma e insieme a Daniela, Simone, Simona, Fabiana e Massimo era diventata popolare per le sue stroncature e i suoi commenti pungenti nei confronti dei ragazzi di Amici.

L’iconica prof si è spenta e ad annunciarne la morte è stato il figlio sul suo profilo Facebook.

“Per chi vorrà dare un ultimo saluto a mia madre i funerali ci saranno domani alle 10,30 alla Parrocchia San Virgilio di Via Paolo di dono, 218 per chi vuole anche a casa via del tintoretto 290. Vi abbraccio

Francesco”.

Anche lontana da Amici Rita ha sempre continuato a commentare la tv.

Si continua a dire in modo dispregiativo: lesbica e gay.Quanto siamo ipocriti e ignoranti? — rita speranza (@ritasperanza) January 18, 2020

Signorini se vuoi avere un ascolto decente ,cambia opinionisti. — rita speranza (@ritasperanza) January 16, 2020

Penso che le conferenze stampa di Sanremo, tenute da Amadeus, siano tutte autogol . — rita speranza (@ritasperanza) January 16, 2020

PS: ringraziamo tutto il pubblico parlante per le perle e il trash che ci ha regalato negli anni.