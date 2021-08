Un altro lutto ha colpito il mondo dei doppiatori italiani che segnerà in qualche modo uno dei programmi più famosi del mondo di Discovery, Vite al Limite. Oggi, infatti, si è spento a soli 74 anni Giorgio Lopez, storico doppiatore del Dottor Nowzaradan di My 600-lb Life, nome originale del programma conosciuto in Italia come il già citato Vite al Limite.

Le cause della morte non sono state rese note, ma molti suoi colleghi hanno già fatto le condoglianze pubblicamente.

Giorgio Lopez era il fratello maggiore di Massimo Lopez ed oltre al Dottor Nowzaradan (che ha doppiato ininterrottamente dal 2013 al 2021) ha prestato la voce anche ad attori e personaggi famosi come Dustin Hoffman, Danny DeVito e Zio Paperone. Una carriera iniziata a fine anni ’60.

A ricordare Giorgio è stato anche il fratello Massimo.

“Se n’è andato via un grande artista, una grande mente, un filosofo, un saggio. Ma lui non si è spento il suo spirito è forte, il suo spirito rimane e rimarrà per sempre. Mi ha dato il coraggio per fare questo mestiere e quindi ce l’ho sempre qui con me nel cuore”.

Ed ovviamente Discovery:

“Questa notte è venuto a mancare Giorgio Lopez, attore, doppiatore e regista, voce di Danny De Vito, Dustin Hoffman e per noi da sempre l’indimenticabile voce del dottor Nowzaradan. Ci stringiamo ai suoi cari per questa incommensurabile perdita. Sarai sempre nei nostri cuori. Ciao Giorgio!”.

Come è successo per il personaggio di Karen Walker in Will & Grace, anche in questo caso il Dottor Nowzaradan dalla prossima stagione cambierà voce.