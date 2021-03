Fabio Donato Saccu si è spento all’età di 46 anni a causa di un tumore, che purtroppo ha avuto la meglio su lui.

L’uomo è noto ai più per aver partecipato al trono over di Uomini e Donne, che ha lasciato dopo aver incontrato la sua compagna Lisa Leporati, che gli è rimasta al suo fianco fino ad oggi: è stata lei, infatti, ad annunciarne la scomparsa con un dolce post su Facebook con scritto “ti ricorderò sempre così”.

Intervistato dal portale IsaeChia in occasione della sua partecipazione a Uomini e Donne, Fabio Donato Saccu ha dichiarato:

“La decisione di partecipare a Uomini e Donne nasce da una serie di circostanze createsi in compagnia di amici. Dato che verso la ne del 2014 si è conclusa la mia relazione durata 5 anni, dopo un periodo da single le persone vicine a me e a me care hanno iniziato ad indirizzarmi verso questa trasmissione pressandomi con delle battute scherzose o intonandomi la celebre musica che da inizio al programma. Preso il coraggio a due mani e con l’idea che penso accomuni molte persone, “gurati se prendono proprio me”, invio la mail di partecipazione alla redazione.

Dopo un paio di giorni vengo contattato per il primo provino e dopo due settimane vengo catapultato all’interno della realtà dello studio televisivo di Mediaset. Fin da subito non mi sono creato molte aspettative, ma sicuramente la speranza di trovare una persona consona a me sì, anche se appesa ad un lumicino. Di una cosa ero certo, del percorso che avrei voluto fare: prolo basso, essere il più trasparente e onesto possibile, ma soprattutto essere me stesso n da subito. Alla mia prima registrazione ho incontrato subito Lisa, e qui il lumicino ha preso immediatamente vigore”.