Un altro lutto per Uomini e Donne, una delle protagoniste più iconiche del Trono Over è venuta a mancare. Maria S è morta, a dare la notizia è stata la dama Anna Tedesco, con una serie di storie pubblicate su Instagram poco fa. L’amica di Giorgio Manetti (che ha da pochi giorni perso la madre) ha scritto: “Rip Maria S. Un altro lutto. […] Il tuo sorriso era la tua più grande forza. Ti ricorderò per sempre con amore e ricorderò di te quel sorriso e quella gioia che emanavi anche nelle circostanze più tristi. Riposa in pace. Posso dire che è stato un onore averti conosciuta. Ciao Maria“.

L’admin del gruppo ‘Blog di Uomini e Donne’ ha confermato la notizia: “Posso dire che è tutto vero. Lei ha avuto il Covid poi l’ha colpita un auneurisma celebrale”.

Per chi non ricordasse Maria, a lei dobbiamo la meravigliosa gif…

Lutto a Uomini e Donne: Twitter e il ricordo di Maria S.

È morta Maria S. 💔

“Mettiti in ginocchio” hai fatto la storia di #uominiedonne. pic.twitter.com/wWU2ePga8h — naomi, heidi, io (@salvatrash1) November 24, 2020

Quanto mi dispiace ragazzi, ecco perche questo virus è un bastardo, stronca vite prima del tempo! Chissa quanto tempo avrebbe ancora vissuto! RIP Maria S, ci hai fatto fare tante risate #uominiedonne https://t.co/xVEHS174xc — piovesempresulbagnato (@Adelaide91000) November 24, 2020

È venuta a mancare Maria S. 💔 sono senza parole, spero riposi in pace #uominiedonne pic.twitter.com/Pn3WlMaVNL — 🌤 (@lontanissimo_) November 24, 2020