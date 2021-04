Nuovo lutto a Uomini e Donne, dopo la scomparsa di Fabio Donato Saccu (di soli 46 anni), è morta anche un’altra giovane protagonista del trono over. Erica Hauser nella notte tra il 4 e il 5 aprile ha avuto un malore e non ce l’ha fatta. Inutili anche i soccorsi, la 45enne se n’è andata nel sonno. Molti si ricorderanno di lei perché si era innamorata ed aveva lasciato il programma mariano con Ivan Rotoli. La loro storia d’amore però fuori dagli studi di Maria è durata solo qualche mese.

Erica Hauser non era nota solo in tv per U&D, ma anche nel mondo della moda. La donna (originaria del Principato del Liechtenstein, anche se viveva a Roma da anni) è stata una modella e ha iniziato a sfilare da giovanissima, quando aveva sappena13 anni.

Il funerale sarà celebrato domani, mercoledì 7 aprile nella chiesa di San Gioacchino, a Roma. A comunicarlo a tutti sono stati i familiari della donna direttamente sulla pagina Facebook dell’ex dama, dove hanno scritto anche le sue amiche.

“Ciao dolce Erica. Ci ha presentate Tiziana Battaglia e devo ringraziarla di cuore perché ho trovato in te una donna fantastica. Ci sono delle tue foto che adoro perché avevi quel magnifico sorriso e poi eri sempre presente a chiedere come stavo. Non ci voglio credere che non ci sei più. Mi mancherai. Ciao e anche buon viaggio”.

