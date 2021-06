Lutto nel mondo di Masterchef dato che oggi si è spento a soli 49 anni uno dei finalisti della quarta edizione (andata in onda nel 2015), Paolo Armando.

L’uomo, ribattezzato ‘Tigre’ dai giudici di Masterchef, è morto stroncato da un infarto che non gli ha lasciato scampo.

Sposato, padre di tre bambini, Paolo Armando viveva a Madonna dell’Olmo. Come riporta Il Corriere della Sera, lascia la moglie Paola Ramello e i figli Michela (15 anni), Sara (12 anni) e Francesco (8 anni) ed anche l’anziana mamma.

“Una grande perdita – ha detto il presidente della Provincia, Federico Borgna – Sia per noi sia per tutta la comunità provinciale che aveva imparato a conoscerlo e ad apprezzarne le grandi doti umane e professionali. Siamo vicini alla famiglia in questo momento di così grande dolore“.