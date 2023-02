Lurnise Maglietta da Uomo Elafante Tshirt Maniche Corte T-Shirt Girocollo

Nome: T-shirt da uomo

Materiale: 95% poliestere+5% spandex

Taglia: S,M,L,XL,2XL

Dipartimento: Uomo

Tipo: Girocollo+Maniche corte

Stile: stampa completa

Caratteristica: assorbe il sudore, traspirante e comodo da indossare.

Lavaggio: lavabile in lavatrice

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 17 novembre 2022Produttore ‏ : ‎ HadHfunASIN ‏ : ‎ B0BMPHWZ7NNumero modello articolo ‏ : ‎ FS0803117Categoria ‏ : ‎ Uomo

【Design Questa maglietta è caratterizzata da motivi di stampa personalizzati che mostrano la personalità, inoltre, questa maglietta può essere abbinata a tutti i tipi di stile.

【Esecuzione squisita】Questa maglietta a maniche corte è progettata con ago e filo sottili, ben instradati. Bella maglietta da uomo.

【Dettagli】Girocollo rinforzato, la scollatura non si deforma facilmente.

【T-shirt per uomo】Adatto per tempo libero, lavoro, appuntamenti, fine settimana, vacanze, feste, club, bar, ufficio, casa, attività all’aperto, vacanze, ecc.

22,99€