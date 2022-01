Drag Race Italia è un fenomeno e su YouTube molti internauti si sono dilettati a fare video-reazioni dei singoli episodi. Fra loro anche il canale GhigoDeBrille, gestito da tre ragazzə che su Luquisha Lubamba non hanno speso delle belle parole.

Le critiche (sempre legittime) in questo caso sono però sfociate in alcune cattiverie pungenti che Luquisha Lubamba ha deciso di postare sul proprio profilo Facebook. Nel dettaglio dicono: “Partiamo dal punto di vista drag: non sei una drag. Partiamo dal punto di vista persona: non sei stata la più simpatica. Partiamo dal punto di vista artistico: il mio voto è zero. Per tutto il percorso è uno“. E ancora: “Oggi siamo truccate da drag come te, quindi ti lascio immaginare il livello di professionalità che puoi avere“. E infine: “Non meritava neanche di partecipare al programma in realtà“.

Parole a cui la drag queen ha deciso di rispondere così:

“Queste parole non mi feriscono minimamente, sia chiaro, ma voglio rispondere a tutti quelli che mi hanno scritto indignati. Come sapete io accetto le critiche (se costruttive ancora meglio ma vabbè), mi sono rassegnata ormai da anni al fatto di non poter piacere a tutti per forza, sono la prima a ridere di me e a rispondere sempre con molta autoironia”.

Luquisha Lubamba ha poi continuato:

“Ma tre persone qualunque ed incompetenti (perché nella vita fanno altro), alimentati unicamente da una palese antipatia personale, non possono permettersi di mettere in discussione la mia professionalità, la professionalità dei locali che mi chiamano da anni, la professionalità degli autori e di uno staff televisivo al completo (e sì, anche di RuPaul stesso che ha avuto sempre l’ultima parola su tutto), il parere insindacabile dei giudici del programma, e i miei otto anni di carriera, perché così facendo lanciano quel messaggio sbagliatissimo e super attuale dei famosi tuttologi del web che possono parlare a vanvera senza autorevolezza e cognizione di causa. Le parole hanno un peso e il web non è un gioco, quindi prendetevi le vostre responsabilità come nella vita reale”.

E ancora:

“Smettetela di nascondere i vostri giudizi non richiesti dietro a paracul*te alla “eh ma è solo la mia opinione” o a risatine infantili. Ridereste meno se ora tutti facessero a voi quello che avete fatto a me, con la differenza che io ho smesso da anni di rimanerci male e di prenderla sul personale. Siete solo un’offesa gratuita a centinaia di persone che lavorano con passione. Piuttosto usate le vostre energie per parlare di cose belle e di chi vi piace davvero, stop. Cafoni, maleducati, irrispettosi. 💕 kissini”.

Category is: asfaltatrice extravaganza.

Luquisha in perfetta modalità: