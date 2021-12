Enorma Jean è stata al centro delle polemiche nella werkroom durante la puntata dedicata a Raffaella Carrà a Drag Race Italia. Oltre Ava Hangar (che le ha dato della c*gliona di m*rda) e Farida Kant (che ha detto di vergognarsi di partecipare ad un programma insieme a lei vestita in quel modo) anche Luquisha Lubamba l’ha duramente attaccata.

La drag queen di Bologna, commentando il vestito proposto da Enorma Jean durante la sfilata dedicata a Raffaella Carrà, ha sbottato: “Tu sei una presuntuosa perché sei vestita così, hai proprio un gran coraggio sia esteticamente che a livello umano“. Un attacco all’apparenza immotivato ma che ha delle origini: durante il giorno della mini challenge, infatti, la Jean ha commentato negativamente l’outfit proposto da Luquisha Lubamba la puntata precedente definendolo ‘carnevalesco’. “Meglio un vestito di carnevale fatto da me che uno di sartoria“, ha risposto pungente, “Detto da te per me non conta nulla“.

Chi ha chiamato “carnevaleschi” i miei costumi è andata comoda dalla sarta a farsi fare i suoi, non ha cucito fino all’alba come me. Meglio brutti ma miei, che belli ma spersonalizzati. 💕 https://t.co/AjB32iy00o — Luquisha Lubamba (@luquishalubamba) December 3, 2021

Luquisha Lubamba e Enorma Jean, lo scontro in werkroom

Ovviamente Enorma Jean non si è lasciata mettere i piedi in testa ed ha contraccambiato l’attacco.

“Ma parli proprio tu che hai proposto un look che a RuPaul’s Drag Race è stato visto quarantacinque volte e l’hai fatto anche di m*rda. Noi ci lamentiamo dei giudici e poi escono queste robe qua? Ma la vostra coerenza? Mi dispiace per voi ma io sono qua”.

Facendo sbottare Luquisha Lubamba:

“Ma perché le tutine dove si vedono? Di certo non a Drag Race. Ma tu tutte queste settimane cosa hai fatto? Sei ignorante, non hai studiato un c*zzo e si vede da come ti vesti e da quello che dici. Vaffanc*lo”.

Trasmessa la puntata Enorma Jean ha così commentato su Instagram: “Io ero spaventatissima in werkroom, mi sentivo in una bolla in cui tutti ripetevano quello che dicevo io, ma urlando come dei camionisti. Surreale“. Mentre Luquisha Lubamba si è limitata a pubblicare la tutina dorata indossata da Enorma durante la sfilata trovata ad 8€.

Vivo per questo.