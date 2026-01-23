10.5 C
Animali

Lupo nei Colli Euganei

L’Ente Parco Regionale dei Colli Euganei ha accertato un aumento della presenza del lupo all’interno del territorio dei Colli. Ciò può comportare la possibile predazione del lupo su animali da affezione e su animali da reddito come bovini, equini, ovini e caprini.

I cittadini sono invitati a non lasciare gli animali da affezione liberi di vagare al di fuori delle proprietà e all’interno delle stesse se non dotate di adeguata recinzione in grado di proteggerli dall’attacco del lupo, soprattutto in orario notturno.

Gli allevamenti presenti nel territorio comunale di bovini, equini, ovini e caprini sono informati della presenza del carnivoro e quindi della necessità di stabulare gli animali in orario notturno in ricoveri chiusi. In alternativa, gli allevamenti possono dotare gli animali di adeguate recinzioni anti-lupo o di cani da guardia addestrati allo scopo.

