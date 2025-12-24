Lupo investito a Monselice caso in Parlamento

Il caso del lupo investito nel Parco dei Colli Euganei, a Monselice, è giunto alla Camera dei deputati. Europa Verde e l’onorevole Luana Zanella hanno presentato un’interrogazione urgente per chiarire quanto accaduto dopo l’incidente, un episodio che potrebbe avere conseguenze irreversibili per l’animale e aprire un precedente pericoloso nella gestione della fauna selvatica.

Dopo l’investimento, il Centro Recupero Fauna Selvatica (Cras) aveva preso in carico il lupo in condizioni cliniche gravissime, diagnosticando un severo trauma cranico e una frattura intercondiloidea al gomito. Tuttavia, l’Ulss 6 ha disposto il prelievo forzato dell’animale, trasferendolo dal Cras a un canile sanitario di Padova.

Secondo Andrea Zanoni di Europa Verde, si tratta di “un atto gravissimo che mette a rischio la vita del lupo”, che non può essere trattato come un randagio, ma deve essere affidato esclusivamente a strutture specializzate. L’intervento dell’Ulss avrebbe ignorato il parere del veterinario curante, interrompendo una delicata terapia neurologica proprio nella fase più critica.

Sulla vicenda è intervenuta anche Luana Zanella, capogruppo alla Camera di Alleanza Verdi Sinistra, che chiede l’immediato coinvolgimento dei carabinieri forestali per verificare lo stato di salute del lupo e l’idoneità della struttura in cui è stato trasferito. La richiesta è chiara: la gestione della fauna selvatica ferita deve restare esclusivamente in capo ai Cras competenti. Il lupo di Monselice deve poter essere curato dai migliori esperti, non diventare l’ennesima vittima della miopia amministrativa.