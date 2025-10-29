Lupo in Valsugana: sicurezza e gestione della fauna selvaggia

Oggi si è tenuta una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto Isabella Fusiello, presso il Commissariato del Governo di Trento. Hanno partecipato i vertici delle Forze dell’Ordine, i sindaci delle comunità locali e quelli di Avio, Cavizzana e Lavarone, per discutere della presenza del lupo in Valsugana.

Durante l’incontro, i sindaci hanno esposto le problematiche riscontrate nei loro territori, esprimendo preoccupazione per la crescente presenza del lupo e i timori della popolazione. La Provincia Autonoma di Trento ha manifestato attenzione verso queste preoccupazioni, confermando l’impegno a garantire la sicurezza dei cittadini e la protezione delle attività economiche, in linea con le attuali normative di gestione della fauna selvatica.

La Provincia ha annunciato l’elaborazione di un piano da presentare alle autorità statali, finalizzato al controllo della popolazione di lupi nella zona. Questo piano mira a trovare un equilibrio tra la presenza del lupo e le esigenze delle comunità locali, mantenendo alta la collaborazione tra le istituzioni.

Nei giorni precedenti, a Borgo Valsugana, si erano già svolti incontri tra amministratori e operatori delle aziende zootecniche, durante i quali l’assessore provinciale alle foreste, caccia e pesca, Roberto Failoni, aveva discusso della gestione del lupo e delle strategie per contenere i danni, approfondendo anche buone pratiche da adottare.