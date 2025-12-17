Lupo in Italia: la verità sul declassamento

Nel comune dolomitico di Ospitale di Cadore, con soli 260 abitanti, è stato dichiarato l’allarme lupo nelle ultime settimane con toni sempre più drammatici. I residenti si dichiarano “assediati” e il sindaco parla di “tre branchi” di lupi presenti nella zona, creando un clima di paura che sta crescendo più rapidamente dei fatti accertati.

Cristiano Fant, operatore esperto in etologia relazionale e responsabile di Leal per la fauna selvatica, spiega che questa narrazione non solo non si basa su fatti scientifici, ma rischia di alimentare un pericoloso cortocircuito emotivo proprio mentre il Parlamento sta valutando la possibilità di declassare il lupo. Il caso di Ospitale di Cadore è emblematico perché mostra come, in assenza di informazione e di politiche pubbliche adeguate, la percezione possa trasformarsi in allarme e l’allarme in ostilità verso una specie che svolge un ruolo fondamentale negli equilibri naturali.

Leal ha già fatto ricorso al Tribunale di Giustizia Europeo ed è pronta a intervenire in tutte le sedi contro il declassamento in Italia, poiché non ci sono basi scientifiche valide per supportare una decisione di tale gravità. Il voto favorevole della Camera sul declassamento del lupo è considerato antiscientifico e motivato da interessi di parte. Il ritorno del lupo in Italia ha riportato a galla paure ataviche e quindi è doveroso ripristinare la verità su questi animali.

A Ospitale di Cadore, gli abitanti si sono definiti assediati dai lupi e il sindaco ha aggiunto che ci sono addirittura tre branchi in zona. Tuttavia, queste informazioni sono state date senza competenza in materia e non corrispondono alla realtà. È impossibile che il territorio sia invaso da tre branchi di lupi, considerando che un areale medio in Italia è di almeno 150 kmq.

La presenza sporadica del lupo in paese è dovuta alla mancanza di cura delle risorse trofiche che l’uomo lascia a disposizione degli animali. Il lupo non assedia l’uomo perché lo teme e non lo considera una preda. Esiste un dovere istituzionale che non trova applicazione pratica, come previsto dalla Legge regionale del Veneto 60/93, che pretende che le ASL e le amministrazioni comunali realizzino annualmente eventi pubblici e nelle scuole per educare la popolazione sul corretto rapporto uomo-animale-ambiente.

Il pericolo è che la suggestione e non la scienza veicolino decisioni scellerate, producendo effetti disastrosi per la specie, l’ambiente e gli esseri umani. Il declassamento del lupo apre la strada alla caccia a una specie necessaria e con un alto compito di mantenimento di equilibri complessi, mentre aumenta il randagismo grazie al fallimento della legge 281/91, che va riveduta.