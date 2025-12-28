8.9 C
Roma
domenica – 28 Dicembre 2025
Animali

Lupo in Alto Adige

Da stranotizie
Lupo in Alto Adige

In Alto Adige, l’operazione di caccia al lupo è costata ai contribuenti 50.000 euro, tra sorvoli in elicottero e indennità per la task force. L’assessore al Turismo, Agricoltura e Foreste ha reso noti i costi per abbattere un lupo, con l’obiettivo di ottenere un effetto “dissuasivo” sulle predazioni. Tuttavia, questa cifra supera i danni risarciti nel 2024 a causa dei lupi.

L’ENPA ha attivato i propri legali e procederà con un formale accesso agli atti, in quanto ritiene che l’uccisione del lupo sia stata un’ingiusta esecuzione e un assurdo impiego di pubblico denaro. Secondo Annamaria Procacci dell’ENPA, questo denaro avrebbe potuto essere speso per approntare mezzi di prevenzione come recinzioni elettrificate e cani da guardiania.

Sono stati effettuati ben 27 voli di elicottero, costati oltre 20.000 euro, per scandagliare il territorio e braccare l’animale. L’ENPA ritiene che la caccia al lupo sia una forma di persecuzione che colpisce la natura e non giova alle attività degli allevatori o ai cittadini. La mancanza di misure di prevenzione è considerata il nodo fondamentale per la risoluzione dei conflitti tra attività umane e animali selvatici.

La Direttiva Habitat ancora esiste e il lupo continua ad essere protetto, quindi la mancanza di misure di prevenzione non è giustificata. La vicenda di Bolzano potrebbe essere un elemento di riflessione per il Senato per fermare il declassamento del lupo. Il lupo è ancora protetto secondo la legge 157 del 1992, che è attualmente sotto attacco da parte della maggioranza di Governo.

🐶🐱 Consiglio per i tuoi animali:
Su Robinson Pet Shop trovi alimenti, giochi e accessori di qualità per il benessere dei tuoi amici a quattro zampe.

🐾 Vai a Robinson Pet Shop
Articolo precedente
Città Sant’Angeloборги italiani
Articolo successivo
Capodanno a Rapallo con musica e divertimento
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.