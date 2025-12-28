Lupo in Alto Adige

In Alto Adige, l’operazione di caccia al lupo è costata ai contribuenti 50.000 euro, tra sorvoli in elicottero e indennità per la task force. L’assessore al Turismo, Agricoltura e Foreste ha reso noti i costi per abbattere un lupo, con l’obiettivo di ottenere un effetto “dissuasivo” sulle predazioni. Tuttavia, questa cifra supera i danni risarciti nel 2024 a causa dei lupi.

L’ENPA ha attivato i propri legali e procederà con un formale accesso agli atti, in quanto ritiene che l’uccisione del lupo sia stata un’ingiusta esecuzione e un assurdo impiego di pubblico denaro. Secondo Annamaria Procacci dell’ENPA, questo denaro avrebbe potuto essere speso per approntare mezzi di prevenzione come recinzioni elettrificate e cani da guardiania.

Sono stati effettuati ben 27 voli di elicottero, costati oltre 20.000 euro, per scandagliare il territorio e braccare l’animale. L’ENPA ritiene che la caccia al lupo sia una forma di persecuzione che colpisce la natura e non giova alle attività degli allevatori o ai cittadini. La mancanza di misure di prevenzione è considerata il nodo fondamentale per la risoluzione dei conflitti tra attività umane e animali selvatici.

La Direttiva Habitat ancora esiste e il lupo continua ad essere protetto, quindi la mancanza di misure di prevenzione non è giustificata. La vicenda di Bolzano potrebbe essere un elemento di riflessione per il Senato per fermare il declassamento del lupo. Il lupo è ancora protetto secondo la legge 157 del 1992, che è attualmente sotto attacco da parte della maggioranza di Governo.