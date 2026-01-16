Lupi uccidono cane a Pesaro

Un nuovo e violento episodio di predazione ha sconvolto la comunità di Pesaro, riaccendendo il dibattito sulla gestione della fauna selvatica nelle aree abitate. Un cane di nome Pippo è stato assalito e ucciso da un branco composto da sei lupi intorno alle 13:45.

L’aggressione è avvenuta nella zona compresa tra le località di Cattabrighe e Roncaglia. Secondo il racconto della proprietà, le urla dei presenti sono state determinanti per mettere in fuga il branco e recuperare i resti dell’animale, descritto in condizioni strazianti. Questo tragico evento non sarebbe un caso isolato, ma si inserirebbe in un’escalation preoccupante che ha colpito il quartiere negli ultimi giorni.

Il proprietario del cane ha espresso il proprio dolore e la propria frustrazione, sottolineando come nella sola ultima settimana siano già tre i cani uccisi dai lupi nella medesima area. Pur dichiarando il proprio rispetto per la natura e per gli animali, l’uomo ha rivolto un appello urgente al Comune di Pesaro e alla Regione Marche affinché intervengano con misure concrete prima che la situazione degeneri ulteriormente.

Oltre al dolore per la perdita, è emersa una forte critica verso le recenti decisioni amministrative. Il cittadino ha infatti definito come poco efficace l’ultima ordinanza emessa dalle autorità, invitando le istituzioni a riflettere seriamente su soluzioni alternative e più incisive per prevenire nuovi episodi di questo tipo. La preoccupazione tra i residenti di Cattabrighe resta altissima, con la richiesta unanime di un piano che garantisca la sicurezza degli animali domestici e degli abitanti della zona.